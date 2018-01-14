У Карпатах надзвичайники врятували 12 лижників
14:28, сьогодні 497 Читать новость на русском
В суботу, 13 січня, у Карпатах на Львівщині рятувальники надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.
"Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 12 травмованим туристам-лижникам", – мовиться у повідомленні.
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Надзвичайники уточнили, що туристи під час катання на лижних трасах гори Тростян та гори Високий Верх отримали травми голови, рук та ніг. Рятувальники спустили травмованих до підніжжя гір та передали медикам для надання подальшої допомоги.
Джерело: 24 Канал
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