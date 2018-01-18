У Карпатах сноубордиста ледь не вбила лавина: опубліковане відео

На гірськолижному курорті "Драгобрат" у Карпатах зійшла лавина, яка ледь не накрила собою чоловіка, коли той катався на сноуборді. Сноубордистові ледь-ледь вдалося врятуватися від лавини.

Про це свідчить відео очевидця Ігоря Борисяка, опубліковане на Facebook-сторінці Snegtravel.

"Лавина на Драгобраті. Жандарм. Всі живі і здорові, не забувайте про правила лавинної безпеки!", – мовиться у підписі до відео.

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Додамо, що Драгобрат – невелика міжгірна долина і найбільш високогірний гірськолижний курорт українських Карпат.