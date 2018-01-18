У Карпатах сноубордиста ледь не вбила лавина: опубліковане відео
20:59, 18 січня 1747 Читать новость на русском
На гірськолижному курорті "Драгобрат" у Карпатах зійшла лавина, яка ледь не накрила собою чоловіка, коли той катався на сноуборді. Сноубордистові ледь-ледь вдалося врятуватися від лавини.
Про це свідчить відео очевидця Ігоря Борисяка, опубліковане на Facebook-сторінці Snegtravel.
"Лавина на Драгобраті. Жандарм. Всі живі і здорові, не забувайте про правила лавинної безпеки!", – мовиться у підписі до відео.
Читайте також: Після відпочинку на "Буковелі" помер сноубордист із Києва
Додамо, що Драгобрат – невелика міжгірна долина і найбільш високогірний гірськолижний курорт українських Карпат.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці21 серпня 2017 , 09:02
Фільм про Василя Сліпака "МІФ" покажуть в містах України (розклад)22 січня , 11:24
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00