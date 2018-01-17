У Карпатах туристи побачили привида: фото та відео

В українських Карпатах туристи стали свідками унікального оптичного явища, яке називають брокенським привидом.

Фото показала у мережі мандрівниця з Калуша Наталія Щербій, пише Znaj.

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Туристка побачила це атмосферне явище по дорозі на Петрос – одну з найвищих гір українських Карпат, що на Закарпатській області.

Брокенського привида ще називають гірською примарою. Це тінь, яку можна побачити на поверхні хмар (туману) у напрямку, протилежному сонцю. Ця тінь може здаватися дуже великою й іноді оточеною кольоровими кільцями (так звана глорія). Привид може і ворушитися через рух хмарного шару і коливання щільності у хмарі.



У Карпатах туристи побачили унікальне явище

Також "карпатського привида" вдалося зняти на відео.

У Карпатах мандрівники побачили брокенського привида