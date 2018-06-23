У Карпатах випав сніг: у мережі з'явилися вражаючі фото
23 червня у Карпатах на горі Іван Піп випав сніг. Температура повітря на вершині тримається позначки у 0 градусів.
Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
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Станом на 8:00 23 червня 2018 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища – 0 градусів. Падає сніг,
– йдеться у повідомленні.
До повідомлення додані знімки із вершини, на них видно засніжений простір.
У мережі люди активно обговорюють аномалію.
"З першим літнім снігом!" – пишуть користувачі соцмереж.
Багатьох потішила така новина, люди пишуть, що встигли скучити за снігом.
Джерело: 24 канал
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