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У Карпатах випав сніг: у мережі з'явилися вражаючі фото

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23 червня у Карпатах на горі Іван Піп випав сніг
23 червня у Карпатах на горі Іван Піп випав сніг / фото з соціальних мереж

23 червня у Карпатах на горі Іван Піп випав сніг. Температура повітря на вершині тримається позначки у 0 градусів.

Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Станом на 8:00 23 червня 2018 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, штиль, температура навколишнього середовища – 0 градусів. Падає сніг,
– йдеться у повідомленні.

До повідомлення додані знімки із вершини, на них видно засніжений простір.

У мережі люди активно обговорюють аномалію.

"З першим літнім снігом!" – пишуть користувачі соцмереж.

Багатьох потішила така новина, люди пишуть, що встигли скучити за снігом.

 

Теги: Новини Закарпаття Погода Негода в Україні Новини України Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 канал
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