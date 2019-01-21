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      У Карпатах 14 годин шукають заблукалого лижника з Харкова

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      У Карпатах вже 14 годин шукають заблукалого лижника з Харкова
      У Карпатах вже 14 годин шукають заблукалого лижника з Харкова / ДСНС

      35-річний турист з Харкова заблукав у горах в Міжгірському районі Закарпатської області. Рятувальники шукають його вже близько 14 годин.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Закарпатській області.

      Читайте також: Рятувальники застерігають від походів у Карпати: названо причину

      Зазначається, що інформація про заблукалого лижника надійшла до рятувальників у неділю, 20 січня, близько 23 години. Проте, станом на 6 годину ранку 21 січня його досі не знайдено.

      25 річний чоловік – мешканець міста Харків, загубився він у районі гори Гимба, Міжгірського району.

      Нагадаємо, у Святвечір у Карпатських горах заблукали дві групи туристів. Двох людей вдалось врятувати ще вночі 7 січня, ще одного чоловіка по обіді знайшли мертвим.

      Як проходила пошукова операція з порятунку туриста у Карпатах?Ввечері 6 січня місцевим рятувальникам надійшло повідомлення про загублених туристів у районі гори Гимба Міжгірського району. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.

      Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.  У четвер, 10 січня, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли заблукалого у Міжгірському районі Закарпаття туристаІгореві Грищенку – 34 роки, він підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент Асоціації екстремальних видів спорту. У Києві чоловік тренував інших спортсменів.

      Що робити, аби вижити, потрапивши у снігову пастку в горах?
      Конкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження. З найпершого та найпростішого:
      - Людина не має піддаватися паніці, не має втрачати самовладання.
      - Людина повинна, логічно оцінивши ситуацію, подумати, що саме може наразі врятувати її життя.
      - Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше.

      Як врятуватись під час сходження снігової лавини
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини

      Теги: Новини України Новини Харкова ДСНС Карпати
      Джерело: 24 канал
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