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      У Карпатах зникла туристка з Дніпра: жінку шукають з вертольотом

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      У Карпатах шукають зниклу туристку
      У Карпатах шукають зниклу туристку / Ілюстративне фото

      На Закарпатті зникла 35-річна туристка з Дніпра. Жінка сама відпочивала на одній з турбаз у селі Пилипець і вже довгий час не виходить на зв’язок.

      Про зниклу в Карпатах подругу 16 лютого рятувальникам повідомив киянин.

      Читайте також: На Рахівщині знайшли тіло загиблого під лавиною туриста

      Зараз жінку шукають 37 надзвичайників та 7 одиниць техніки. Серед них 4 гірських пошуково-рятувальних відділення з Міжгір’я, Нижніх Воріт, Мукачевого та Іршави у складі 12 рятувальників та 3 одиниць техніки; 4 поліцейських на автомобілі, 5 лісників та 5 місцевих жителів на двох снігоходах.

      Також над територією у пошуках туристки літає вертоліт МІ-8.

      Що робити, якщо ви заблукали? • Зв'яжіться з рятувальниками, передайте свої координати та слухайте вказівки.
      • Якщо ви опинились без зв'язку, то постійно рухайтесь, щоб не замерзнути. Коли знайдете, до прикладу, струмок, то рухайтесь уздовж нього і дійдете до ріки або до населеного пункту.
      • Якщо ви заблукали у лісі та переночувати ніде, може врятувати снігова хатинка. Збудувати її можуть 2 людини за допомогою 4 лиж чи палиць.
      • Врятувати вас може і хатинка лісника. Саме така хатинка врятувала життя зниклого київського туриста Ігоря Грищенка, якого шукали в Карпатах у січні.

      В інтернеті є інтерактивна карта з колибами в Карпатах. Вона допомогти заблукалим туристам сховатися від негоди або просто дочекатися рятувальників та зігрітися.

      як врятуватися від снігової лавини

      blog_ava
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      Теги: Новини України Карпати Новини Закарпаття Надзвичайні ситуації Новини Дніпра ДСНС Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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