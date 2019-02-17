У Карпатах зникла туристка з Дніпра: жінку шукають з вертольотом
На Закарпатті зникла 35-річна туристка з Дніпра. Жінка сама відпочивала на одній з турбаз у селі Пилипець і вже довгий час не виходить на зв’язок.
Про зниклу в Карпатах подругу 16 лютого рятувальникам повідомив киянин.
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Зараз жінку шукають 37 надзвичайників та 7 одиниць техніки. Серед них 4 гірських пошуково-рятувальних відділення з Міжгір’я, Нижніх Воріт, Мукачевого та Іршави у складі 12 рятувальників та 3 одиниць техніки; 4 поліцейських на автомобілі, 5 лісників та 5 місцевих жителів на двох снігоходах.
Також над територією у пошуках туристки літає вертоліт МІ-8.
Що робити, якщо ви заблукали? • Зв'яжіться з рятувальниками, передайте свої координати та слухайте вказівки.
• Якщо ви опинились без зв'язку, то постійно рухайтесь, щоб не замерзнути. Коли знайдете, до прикладу, струмок, то рухайтесь уздовж нього і дійдете до ріки або до населеного пункту.
• Якщо ви заблукали у лісі та переночувати ніде, може врятувати снігова хатинка. Збудувати її можуть 2 людини за допомогою 4 лиж чи палиць.
• Врятувати вас може і хатинка лісника. Саме така хатинка врятувала життя зниклого київського туриста Ігоря Грищенка, якого шукали в Карпатах у січні.
В інтернеті є інтерактивна карта з колибами в Карпатах. Вона допомогти заблукалим туристам сховатися від негоди або просто дочекатися рятувальників та зігрітися.
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