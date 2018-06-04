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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

У Казахстані – спалах менінгіту: 12 осіб загинули

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Медикам відомо про 58 випадків захворювання від початку року, 12 із них – смертельні.
Медикам відомо про 58 випадків захворювання від початку року, 12 із них – смертельні. / фото з відкритих джерел

У Казахстані зафіксували спалах бактеріального менінгіту. Медикам відомо про 58 випадків захворювання від початку року, 12 із них – смертельні.

Про це на брифінгу в Алмати заявив міністр охорони здоров’я Казахстану Елжан Біртанов, передає "Громадське".

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Минулого тижня відбулося засідання національного консультативного комітету з інфекцій, за участі інфекціоністів та епідеміологів. Вони прийняли рішення, що питання вакцинації наразі передчасне,
– зазначив Біртанов.

За словами міністра, поширення хвороби не досягло критичного рівня, тому загальну вакцинацію в країні поки не проводитимуть.

Зазначається, що на вулицях багато людей ходять в одноразових масках, а в аптеках країни вже навіть відчутний їх дефіцит.

Преса й телебачення закликають мешканців уникати скупчення людей, а головний імам Алмати закликав людей, які відчувають симптоми хвороби, припинити постити в Рамадан.

Як повідомляють у ЗМІ, найбільші осередки захворювання – міста Алмати та Астана.

Що таке менінгіт?Це запалення м'якої мозкової оболони, що покриває головний і спинний мозок людини. Запалення можуть спричинити віруси, бактерії або інші мікроорганізми, й, у більш рідкісних випадках, деякі лікарські препарати. Менінгіт становить небезпеку для життя людини, тому це захворювання класифікується як невідкладний стан.
Захворюваність бактеріальним менінгітом складає в середньому близько 3 випадків на 100 тисяч населення.

Теги: Інфекція Здоров'я Новини Казахстану Жертви
Джерело: 24 Канал
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