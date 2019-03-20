У Казахстані масово скуповують валюту після заяви Назарбаєва про відставку

В обмінниках Казахстану спалахнув ажіотаж довкола іноземної валют. Люди масово скуповують її після заяви президента країни Нурсултана Назарбаєва про відставку. Через це в Казахстані зростає курс долара.

Спершу жителі Казахстану сприйняли як фейк заяву Назарбаєва про відставку. Але згодом усі сайти були переповнені цією новиною, розповіла журналістка з Казахстану Ольга Лихограй, повідомляє "Громадське".

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Непередбачуваним було і призначення виконувача обов’язків президента, яким став Касим-Жомарт Токаєв.

Деякі з пунктів обміну валют вже припинили її продаж, оскільки валюта буквально закінчилася, повідомляють казахстанські ЗМІ.

За 2,5 години після заяви Назарбаєва про відставку, о 21:30 за місцевим часом, у деяких обмінниках долар продавали за курсом 378,5 тенге за 1 долар (27,3 гривні). А вже через півгодини, о 22:00, долар подорожчав до 385 тенге (27,77 гривні).

Після торгів Казахстанської фондової біржі середній курс становив 376,4 тенге за 1 долар.

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку з посади глави держави після 30 років правління. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан".

На посаді Назарбаєва замінить Касим-Жомарт Токаєв – чинний спікер сенату парламенту країни. Церемонія його інавгурації відбудеться 20 березня опівдні.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва? Він був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. Коли у 1991 році республіка здобула суверенітет, Назарбаєв кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на цю посаду необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів. Це був його на п'ятий президентський термін.



Теперішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен був завершитися у квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

Дивіться відео про Нурсултана Назарбаєва, який пішов з посади президента Казахстану: