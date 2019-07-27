Письмо из Луганска: у каждого свой путь – кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет

Испытываю стойкое чувство от того, что выпала из времени. Даже не уверена, что вы поймете меня.

Вдруг ощутила, что путешествую крайне редко. В командировки не езжу вовсе, и вообще отвыкла от этой приятной суеты – дорог, билетов, перестука поездов. Нет поводов и средств ездить. Так здесь почти у всех. Правда-правда.

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Решила купить билеты по Интернету, наткнулась сразу же на то, что у меня нет карточки, чтобы их оплатить. А еще нужно как-то доехать до ближайшего вокзала. Это может быть или Ростов, или Киев. То есть нужно доехать в один из этих городов, чтобы ехать дальше. Вроде пустяк, да? Но нужно так рассчитать время, черт возьми, чтобы с запасом, но и чтобы легко и поменьше стрессов.

А попробуйте избежать стрессов, если вы будете выдвигаться из Станицы Луганской, точнее через старый мост. Еще точнее – в очереди с сотней как минимум человек. Много у вас будет удовольствия от этого? Не думаю. Даже если это промежуточный пункт перед Исландией или Новой Гвинеей. Не важно, перед чем, но важно, что через старый мост, где почти ежедневно умирают люди. Вы с бикини в чемодане, свежим шугарингом и вьетнамками, а они с тачками и матом. Вы в путешествие, а они все за пенсией, за лекарствами, за заработком. Вам с ними стоять в одной очереди. С ними идти, скандалить, обгонять их.

Чистым вы через тот мост не пройдете – ни морально, ни физически. Будете делать вид, что не замечаете, потому что вы в отпуск, а они – кто куда. Вот примерно так начинаются все путешествия сейчас. Поэтому я пишу друзьям, как мне выехать? Получаю подсказки самого разного рода – через Ростов, через Киев, BlaBlaCar… Мне бы прицениться. Мне только решить. И главное – хочу ли я такой дороги.

Раньше я не понимала, как это ехать вначале в Луганск, чтобы потом долго выбираться еще куда-то. А сейчас я в такой же роли. Вначале мне нужно выбраться на любой вокзал, а потом уже начинать путешествие – не опоздать на поезд, как-то купить билеты, оплатить их, приехать и ждать. Выдержать все тяготы дороги, не забывая, что это отпуск. Что это не испытание, а отпуск. А ведь похоже совсем на что-то другое, правда?

Врагу не пожелаешь так ехать – до Ростова, из Ростова, а потом также назад. Это с учетом границы, с учетом очередей, с учетом досмотров. Но и к этому тоже, оказывается, привыкают. Легко, потому что человек привыкает ко всему – и к отпуску, и к переездам. А потом просто перестают замечать все это – дороги, трудности, очереди, фиксируются на другом. Как стараются не замечать умерших на том мосту – у каждого свой путь: кто-то в отпуск, а кто-то на тот свет, кому как повезло в этот раз.

Понятия элитности нет в принципе. Может быть, только у гастролирующих звезд и членов правительства. Остальные обманывают себя тем, что это тоже путешествие и тоже отпуск. Берут с собой симпатичные бутерброды, едят их в автобусе до Ростова, делают вид, что так и должно быть. Что не было иначе никогда. Хотя ведь было, мы это все помним – что летали самолеты, что ходили поезда, что было удобно, легко, быстро, с комфортом. Сейчас я уже сама не верю в это. Тычусь в экран монитора, выбирая билеты и не понимаю, как я делала это раньше? А ведь делала – легко, быстро, в удовольствие…

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