У Керчі шукали бомбу у школі поблизу з політехнічним коледжом, де стався теракт
Удень 12 листопада в окупованій Керчі у школі №17, яка розміщується на одній вулиці та у кількох метрах від злощасного політехнічного коледжу, "правоохоронці" шукали вибухівку.
Про це пише місцеве видання "Керч. ФМ".
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Також цю інформацію підтвердили журналістам і у поліції.
"Надійшов виклик, поліція виїхала негайно. На щастя , це був помилковий виклик і вибухового пристрою на території навчального закладу не виявлено", – зазначили кримські "правоохоронці".
Зауважимо, що керченська школа №17 розміщується за адресою вулиця Войкова, 24, а керченський політехнічний коледж – вулиця Войкова, 1.
Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу. Внаслідок масового побоїща загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.