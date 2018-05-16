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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У керівника "РИА Новости Украина" Вишинського є серйозні проблеми зі здоров'ям: заява дружини

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У Вишинського є проблеми зі здоров'ям, заявила дружина журналіста
У Вишинського є проблеми зі здоров'ям, заявила дружина журналіста / Zn.ua

Дружина головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Ірина заявила, що у її чоловіка є серйозні проблеми зі здоров'ям і він не може обходитися без медикаментів.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на російський "Первый канал".

Зазначимо, що 16 травня Кирила Вишинського етапували з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.

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Я не знаю абсолютно нічого. Більше того, мене дуже хвилює той момент, що у мого чоловіка є деякі проблеми зі здоров'ям. Це досить серйозні проблеми. Людина не може обходитися без медикаментів,
– сказала Ірина Вишинська.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки кримінальної статті "Державна зрада".

Теги: Новини України ЗМІ Медіа Новини Росії Обшуки в київському офісі "РИА Новости" журналісти
Джерело: 24 Канал
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