У керівника "РИА Новости Украина" Вишинського є серйозні проблеми зі здоров'ям: заява дружини

Дружина головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Ірина заявила, що у її чоловіка є серйозні проблеми зі здоров'ям і він не може обходитися без медикаментів.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на російський "Первый канал".

Зазначимо, що 16 травня Кирила Вишинського етапували з Києва до Херсона для обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Державна зрада: деталі затримання керівника "РИА Новости Украина"

Я не знаю абсолютно нічого. Більше того, мене дуже хвилює той момент, що у мого чоловіка є деякі проблеми зі здоров'ям. Це досить серйозні проблеми. Людина не може обходитися без медикаментів,

– сказала Ірина Вишинська.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки кримінальної статті "Державна зрада".