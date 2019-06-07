У кінотеатрі "Київ" заявили про силове захоплення: міська влада каже, що це інвентаризація

У столичному культурному центрі "Кінотеатр "Київ" заявили, що 7 червня там відбувається силове захоплення будівлі та вибивають двері.

Проте в Київраді повідомили, що у кінотеатрі "Київ" розпочали інвентаризацію і обстеження будівлі, щоб уникнути незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади столиці.

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В Київраді пояснили, що протягом квітня-травня колишній орендодавець "Кінотеатру "Київ" незаконно перешкоджав у доступі до приміщення будівлі кінотеатру комісії в складі працівників комунального підприємства «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності, яка планувала провести там обстеження. За фактом недопуску комісії складені відповідні акти.

У Київраді зауважили, що всі, хто придбав квитки на сьогоднішні кіносеанси, можуть їх повернути. Найближчим часом кінотеатр "Київ" продовжить свою роботу у звичному режимі.