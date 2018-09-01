У Кишиневі мирний мітинг за об'єднання Молдови з Румунією перетворився на протест

У центрі Кишенева зібралися активісти для того, щоб відзначити сторіччя об'єднання Молдови і Румунії. Однак, мирний мітинг перетворився в мирний протест після того, як організатори акції повідомили, що кілька автобусів уніоністов затримали на в'їзді в Кишинів.

Про це повідомили на сайті Newsmaker.

Читайте також: "Такого Дня незалежності у Молдові ще не було": протестувальники подають заяви до прокуратури

Як зазначається, учасники Маршу об'єднання дійшли до головної площі міста, де їх зустріли однодумці. Після радісної зустрічі і гасел "Велика Румунія", "Вітаю тебе, брат через Прута", з'ясувалося, що до центральної площі Кишинева доїхало не всі – автобуси з інвентарем для мітингу, за словами його організаторів, на в'їзді в столицю затримала поліція.

Ми будемо тут чекати скільки знадобиться, хоч до завтра, поки влада не відреагує і не пропустять автобуси. Ми не влаштовували диверсій і не обурювали громадський порядок, тому просимо правоохоронні органи діяти відповідно до закону,

– заявив зі сцени член "Партії національної єдності" Костянтин Кодряну.

Як розповів лідер організації "Партія національної єдності" Іон Лященко, в автобусах перебуває інвентар, необхідний для маніфестації. "Правоохоронці заявили, що автобуси не пропустить. Там важливі речі і раз автобуси не їдуть до нас, то ми підемо до них", – виступив зі сцени один з організаторів.



Мирний мітинг за об'єднання Молдови з Румунією

Частина учасників мітингу під вигуки "Ми не здаємося" пішла маршем по затриманих автобусів, інша частина залишилася сидіти на центральній площі міста.

Коли активісти на чолі з Костянтином Кодряну дійшли до виїзду з Кишинева, виявилося, що поліція відігнала автобуси в інше місце. Кодряну відправився на переговори з правоохоронними органами. Він запропонував усім повернутися на площу Великих національних зборів.

Якщо поліція не прислухається до наших вимог, ми перекриємо рух,

– заявив Кодряну.

Нагадаємо, 26 серпня тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг в центрі столиці Молдови. Проте вже під ранок 27 серпня правоохоронці жорстоко розігнали антиурядовий протест в центрі Кишинева.