У Китаї археологи знайшли ймовірно лікер, якому 2 тисячі років
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У Китаї виявили глечик з рідиною всередині, якій 2 тисячі років. Найвірогідніше, це був лікер або вино.
Про це пише China.org.cn.
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Древню посудину знайшли у похованні епохи династії Цінь, яка правила Китаєм з 226 по 207 роки до нашої ери. Археологи переконані, що вміст глечика міг бути лікером або вином.
Бронзовий глек був запечатаний. Саме завдяки герметичності посудини у ній збереглося близько 300 мілілітрів молочно-білої рідини.
Ймовірно лікер, якому 2 тисячі років
Попередній аналіз виявив солі глутамінової кислоти, тому науковці вирішили, що це був лікер або вино, яке отримували за допомогою ферментації.
Джерело: 24 Канал
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