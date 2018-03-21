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У Китаї археологи знайшли ймовірно лікер, якому 2 тисячі років

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Знайдений глек
Знайдений глек / china.org.cn

У Китаї виявили глечик з рідиною всередині, якій 2 тисячі років. Найвірогідніше, це був лікер або вино.

Про це пише China.org.cn.

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Древню посудину знайшли у похованні епохи династії Цінь, яка правила Китаєм з 226 по 207 роки до нашої ери. Археологи переконані, що вміст глечика міг бути лікером або вином.

Бронзовий глек був запечатаний. Саме завдяки герметичності посудини у ній збереглося близько 300 мілілітрів молочно-білої рідини.

Ймовірно лікер, якому 2 тисячі років

Попередній аналіз виявив солі глутамінової кислоти, тому науковці вирішили, що це був лікер або вино, яке отримували за допомогою ферментації.

Теги: Китай LifeStyle наука Алкоголь Подорожі
Джерело: 24 Канал
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