У Китаї авто влетіло у натовп дітей на пішохідному переході: є загиблі і багато поранених

У четвер, 22 листопада, у китайському місті Хулудао авто наїхало на натовп дітей. Внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули, ще 18 зазнали поранень.

Про це повідомляє Associated Press.

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Колона дітей саме вийшла на пішохідний перехід навпроти школи, як на дорогу вилетіло авто, змінило смугу руху та влетіло у натовп. Це зафіксували камери спостереження.

Водія затримали. Поліція розпочала розслідування.

Як зазначає агентство, наразі лишається невідомим, чи наїзд був здійснений зумисно, чи авто просто не змогло уникнути перешкод на дорозі.