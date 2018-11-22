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      У Китаї авто влетіло у натовп дітей на пішохідному переході: є загиблі і багато поранених

      193 Читать новость на русском
      Водій
      Водій / AFP

      У четвер, 22 листопада, у китайському місті Хулудао авто наїхало на натовп дітей. Внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули, ще 18 зазнали поранень.

      Про це повідомляє Associated Press

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      Колона дітей саме вийшла на пішохідний перехід навпроти школи, як на дорогу вилетіло авто, змінило смугу руху та влетіло у натовп. Це зафіксували камери спостереження. 

      Водія затримали. Поліція розпочала розслідування.

      Як зазначає агентство, наразі лишається невідомим, чи наїзд був здійснений зумисно, чи авто просто не змогло уникнути перешкод на дорозі.

      Теги: Китай Аварії та ДТП Жертви Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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