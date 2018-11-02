У Китаї футболіста дискваліфікували за чухання голови під час гімну: відео

В одному з матчів чемпіонату Китаю стався кумедний інцидент. Форвард "Шаньдун Лунен" Дієго Тарделлі під час виконання гімну спокійно чухав голову, коли інші футболісти намагалися стояти смирно.

Такий вчинок розцінили як неповагу і дискваліфікували бразильця на один поєдинок, повідомляє Titan Sports Plus. Читайте також: Відомий український футболіст залишить "Манчестер Сіті", – The Telegraph CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP — Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г. Дієго Тарделлі дискваліфіковали на 1 матч за "негідну поведінку". Зазначимо, що "Шаньдун Лунен" програв "Шанхай Теллейс" з рахунком 2:4. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24