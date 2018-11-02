У Китаї футболіста дискваліфікували за чухання голови під час гімну: відео
В одному з матчів чемпіонату Китаю стався кумедний інцидент. Форвард "Шаньдун Лунен" Дієго Тарделлі під час виконання гімну спокійно чухав голову, коли інші футболісти намагалися стояти смирно.
Такий вчинок розцінили як неповагу і дискваліфікували бразильця на один поєдинок, повідомляє Titan Sports Plus.
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Дієго Тарделлі дискваліфіковали на 1 матч за "негідну поведінку". Зазначимо, що "Шаньдун Лунен" програв "Шанхай Теллейс" з рахунком 2:4.
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Джерело: 24 Канал
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