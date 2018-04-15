У Китаї літак здійснив екстрену посадку через поведінку пасажира

Інцидент трапився на борту літака авіакомпанії Air China. Один із пасажирів напав на стюардесу і намагався завдати їй шкоди за допомогою ручки під час польоту. Через це літак здійснив екстрену посадку.

Про це повідомляє телеканал CGTN.

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"Рейс CA1350 вилетів з міста Чанша у провінції Хунань о 8:40 за місцевим часом і мав прилетіти до міжнародного аеропорту Пекіна об 11:00", - йдеться у повідомленні.

Проте, через напад на бортпровідника, літак був змушений перервати політ і приземлитися в аеропорту Чженчжоу о 9:58. За даними ЗМІ, під час нападу ніхто не постраждав. Наразі з нападником працює поліція.