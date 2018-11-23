У Китаї люди захворіли новим штамом гепатиту
Медики Гонконга досліджують два випадки захворювання людей на екзотичний штам гепатиту, який раніше фіксувався тільки у щурів
Про це повідомляє Science Alert.
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Медики вважають, що один випадок можна було б назвати аномалією, але виявлення двох пацієнтів зі щурячим штамом означає, що цей вид гепатиту здатний передаватися людям.
Спочатку медики вивчали історію хвороби 70-річної жінки, яку госпіталізували у травні 2017 року. Вона скаржилася на симптоми, відповідні людській версії гепатиту E, а саме – біль у животі, поганий апетит, зменшення ваги і головні болі. Вона одужала.
Але у вересні 2018 року 56-річному чоловіку діагностували суто щурячий штам гепатиту. Коли лікарі співставили зразки крові 70-річної жінки і новоприбулого пацієнта, то виявилося, що вони хворі на однаковий штам гепатиту Е.
Гепатит Е міг передатися через фекалії щурів
Оскільки прямого зв’язку між ними не було, лікарі припустили, що хвороба передалася тільки від щурів.
Найпоширенішим шляхом поширення гепатиту є забруднена фекаліями питна вода. Дослідники припускали, що люди могли щось з’їсти зі слідами щурячого посліду або ж їх непомітно вкусив щур. Екскременти гризунів можуть непомітно потрапити в їжу, особливо у сільській місцевості.
Влада Гонконга після реєстрації цих двох випадків зараження щурячим гепатитом закликала до активізації громадської гігієни і нових заходів контролю за гризунами.
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