У Китаї немовля з'явилося на світ за чотири роки після смерті її батьків

У Китаї сурогатна матір народила дитину подружжя, яке загинуло чотири роки тому.

Про це пише Platfor.ma з посиланням на місцеве видання Beijing News.

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Шен і Ліу не могли мати дітей. Проте вони вирішили спробувати народити дитину за допомогою штучного запліднення. У 2013 році вони таки наважились на цей крок і заморозили чотири ембріони. Однак за кілька днів до трансплантації запліднених ембріонів у тіло Ліу, пара загинула у ДТП в китайській провінції Цзянсу.

З моменту смерті подружжя їхні батьки розпочали безпрецедентний судовий процес, аби отримати "опіку" над ембіронами. Зрештою, вони виграли суд, і у січні 2017 року знайшли сурогатну матір. Щоправда, у незаконному сурогатному агентстві.

У грудні 2017-ого жінка народила хлопчика – дитину Шена і Ліу. Мати Ліу дала онуку ім’я Тіантіан, що у перекладі означає "солодкий". Цьогоріч у березні родина відсвяткувала перші 100 днів Тіантіана.

Очі Тіантіана схожі на мою дочку, але в цілому він більше схожий на свого батька,

– сказала мати Ліу, Ху Сіньсян.

Після народження онука новоспечені дідусі та бабусі мали пройти тести ДНК, аби довести свій зв’язок з Тіантіаном.

Разом з тим, у родині не знають, як у майбутньому повідомити дитині, як вона народилась. Дід по батькові Шен Сінан для себе вирішив говорити хлопчику, що його батьки за кордоном, поки він не виросте.

Цей хлопчик приречений бути засмученим по прибуттю в світ. У інших дітей є батько та матір, але не в нього. Ми обов’язково розповімо йому про все в майбутньому. Не можемо не розповісти,

– запевнив Шен.