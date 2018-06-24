У Китаї потужні дощі та повені: є загиблі
292
У 14 районах Китаю люди потерпають від сильних дощів та спричинених ними повеней. В результаті негоди з небезпечних областей вже евакуйовано 1127 осіб, Двоє людей загинуло, ще 540 потребують екстренної медичної допомоги.
Про це з посиланням на місцеві ЗМІ інформує УНН.
Читйте також: У Барнаулі – режим надзвичайної ситуації через потужний ураган: вражаючі фото бурі
Зазначається, що площа постраждалих від лиха сільгоспугідь становить 2670 гектарів, ще зруйновано 346 приміщень в 116 дворах.
Відомо, що загалом під удар стихійного лиха потрапили 40 тисяч осіб, двоє людей загинули. Негайної медичної допомоги потребують 540 потерпілих.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У "суді" окупованого Криму розглянуть умовно-дострокове звільнення Балухасьогодні, 17:30
-
Курсанти влаштували видовищний флешмоб на підримку українських військових на Донбасі: фотосьогодні, 16:31
-
Проросійські бойовики забили на сполох через призначення нового очільника Донеччини Куцясьогодні, 15:12
Коментарі