У Китаї потужні дощі та повені: є загиблі

У 14 районах Китаю люди потерпають від сильних дощів та спричинених ними повеней. В результаті негоди з небезпечних областей вже евакуйовано 1127 осіб, Двоє людей загинуло, ще 540 потребують екстренної медичної допомоги.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ інформує УНН. Читйте також: У Барнаулі – режим надзвичайної ситуації через потужний ураган: вражаючі фото бурі Зазначається, що площа постраждалих від лиха сільгоспугідь становить 2670 гектарів, ще зруйновано 346 приміщень в 116 дворах. Відомо, що загалом під удар стихійного лиха потрапили 40 тисяч осіб, двоє людей загинули. Негайної медичної допомоги потребують 540 потерпілих.