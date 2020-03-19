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      У Китаї слони забрели у село і випили все вино поки місцеві самоізолювалися: фото

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      У Китаї слони увірвалися в село й напилися вина / Getty images

      У китайській провінції Юньнань стадо слонів, скориставшись самоізоляцією людей через Covid-19, увірвалися у село і випили все вино.

      Насправді тварини забрели туди, бо шукали кукурудзу та інші харчі, щоб поживитися. Втім, натрапивши на вино, випили його все. Про курйозну ситуацію пише Epicalyptic.

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      Слони випили 30 кілограмів кукурудзяного вина і так напилися, що заснули в сусідньому чайному саду.


      У Китаї слони увірвалися у село та випили вино поки люди були на самоізоляції / Фото Epicalyptic

      Кумедні фото з тваринами тепер гуляють мережею. На кадрах видно, як тварини злягли перепочити, вдосталь нагулявшись китайським селом.

      У соцмережах люди жартують, що слони, які поснули виглядають щасливими. 


      Напившись, тварини прилягли відпочити / Фото Epicalyptic

      Провінція Юнтнань у Китаї: карта

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Китай Світ тварин Курйозні новини
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