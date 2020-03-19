У Китаї слони забрели у село і випили все вино поки місцеві самоізолювалися: фото

У китайській провінції Юньнань стадо слонів, скориставшись самоізоляцією людей через Covid-19, увірвалися у село і випили все вино.

Насправді тварини забрели туди, бо шукали кукурудзу та інші харчі, щоб поживитися. Втім, натрапивши на вино, випили його все. Про курйозну ситуацію пише Epicalyptic.

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Слони випили 30 кілограмів кукурудзяного вина і так напилися, що заснули в сусідньому чайному саду.



У Китаї слони увірвалися у село та випили вино поки люди були на самоізоляції / Фото Epicalyptic

Кумедні фото з тваринами тепер гуляють мережею. На кадрах видно, як тварини злягли перепочити, вдосталь нагулявшись китайським селом.

У соцмережах люди жартують, що слони, які поснули виглядають щасливими.



Напившись, тварини прилягли відпочити / Фото Epicalyptic

Провінція Юнтнань у Китаї: карта