У Китаї сотні людей перетворили окріп на сніг: фото і відео унікального флешмобу

У місті Мохе, що розташований у найбільш віддаленій точці на півночі Китаю, пройшли зимові забави. Там сотні учасників флешмобу виплеснули в повітря окріп, що миттєво перетворився на сніг.

У цьому немає нічого дивного, адже у Мохе температура повітря взимку майже постійно тримається близько позначки у 30 градусів морозу, передає ТСН.

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Близько тисячі людей одночасно вилили у повітря гарячу воду, яка миттєво перетворилася на сніг.

Таке можливо завдяки низькій температурі.



Флешмоб у Китаї

Відомо, що у Мохе ночі тривають до 17 годин, тому місцевих і туристів розважають світловими шоу. Так, до Нового року у місті відкрився парк крижаних скульптур, які зсередини підсвічені різнокольоровою ілюмінацією.

Дивіться відео: у Китаї сотні людей провели унікальний флешмоб



