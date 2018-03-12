У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото

У гірському ландшафтному парку Батайшань в китайській провінції Сичуань відкрили найвищий у країні скляний міст для пішоходів.

Про це повідомляє China Daily на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Надшвидкісний поїзд довжиною 415 метрів вперше протестували у Пекіні

"Батайський гірський скляний міст, найвищий у Китаї, відкрили нещодавно в Дачжоу у китайській провінції Сичуань", – йдеться у повідомленні.

Міст побудували на висоті майже 1980 метрів над рівнем моря, а від прозорого настилу до землі – 186 метрів, що дорівнює висоті 66-поверхової будівлі. Довжина цієї споруди становить 198 метрів, а ширина – 2,5 метра. Вартість конструкції обійшлося Китаю в 1,5 мільйона доларів.

У скляного моста повністю прозора підлога, завдяки чому створюється ілюзія, що людина у повітрі над прірвою.

Зазначається, що він здатний витримувати одночасно до 2 тисяч людей одночасно, але в цілях безпеки на нього не пускають більше 500 осіб.



У Китаї збудували найвищий скляний міст в країні



Китайці відкрили для відвідувачів найвищий скляний міст