У Китаї водоспад перетворився на суцільну кригу: неймовірне відео
17:16, сьогодні 1157 Читать новость на русском
У провінції Шеньсі, що в Північно-Західному Китаї, водоспад та річка перетворилися на суцільну кригу.
Про це повідомляє телеканал CCTV.
Неймовірно красиве явище утворилось внаслідок кількаденних снігопадів. Річка, завдяки якій утворився водоспад, протікає між скелями, тому на гострих порогах застигли крижані бурульки.
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Наразі тисячі туристів вже відвідали замерзлий водоспад.
У Китаї замерзли водоспад та річка
Джерело: 24 Канал
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