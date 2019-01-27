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      У Китаї завершується будівництво найбільшого аеропорт у світі: фото

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      Закінчується будівництво найбільшого у світі авіахабу Пекін Дасін
      Закінчується будівництво найбільшого у світі авіахабу Пекін Дасін / Фото з відкритих джерел

      У 2019 року в Китаї відкриється міжнародний аеропорт Пекін Дасін – новий найбільший авіахаб світу.

      Про це повідомило видання Сhinadaily.

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      Дизайн головної будівлі аеропорту розробила відома британська архітекторка іракського походження Заха Хадід. Аеропорт налічуватиме більше ніж 80 посадкових смуг, але завдяки особливій формі терміналу дістатися з його центру до будь-яких воріт можна буде всього за кілька хвилин.

      Будівництво аеропорту проходить у пекінському районі Дасін, біля кордону з міським округом Ланфан. Від авіавузла до центру Пекіна – 46 кілометрів. Аеропорт повинен стати великим транспортним хабом. Крім авіатерміналу, тут буде точка перетину залізниць, яку розташують під землею.

      Фасадні роботи вже завершені. Передбачається, що до 2025 року аеропорт обслуговуватиме близько 70 мільйонів пасажирів на рік, при цьому його максимальна пропускна спроможність складе 100 мільйонів чоловік на рік.

      Щоб конструкція аеропорту не вібрувала через проїжджаючих прямо під ним швидкісні поїзди, будівельники використали понад тисячу демпферів – спеціальних пристроїв для гасіння коливань. Потяги можуть спокійно проїжджати терміналом на швидкості 300 кілометрів на годину.

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      У Дасіні сім злітно-посадкових смуг, він зможе щорічно приймати і відправляти по 620 тисяч рейсів. Аеропорт займає майже півсотні квадратних кілометрів, для його будівництва довелося зносити і передислокувати кілька населених пунктів.

      Головний термінал аеропорту Дасін – шестикутна "зірка" площею близько 700 тисяч квадратних метрів. У кожній з п'яти "стріл" головного терміналу буде свій особливий інтер'єр, що зображає цінність одного з національних маркерів країни: це шовкографія, чай, фарфор, сільське господарство і китайські сади.

       

      Теги: авіація Китай Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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