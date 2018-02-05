У Китаї знайшли двоголову змію: шокове відео

У Китаї один із місцевих жителів під час прогулянки побачив дуже дивне створіння, а саме змію, яка виглядала так, ніби у неї дві голови.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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У описі до ролика зазначається, що його зняв вищезазначений чоловік, аби відправити до лісової поліції, яка повернула плазуна назад до лісу.

За словами китайця, складалося враження, що змія на обох кінцях тіла мала голови, які немов боролися за контроль над тулубом.

До слова, фахівці припускають, що рептилія може мати стосунок до виду Calamaria septentrionalis, що є різновидом вужів, хвіст яких є дуже схожим на голову, пишуть іноземні ЗМІ.

Однак визначити, чи так це насправді, неможливо, тому що чоловік вже відпустив змію.

Дивіться відео з двоголовою змією, знайденою у Китаї