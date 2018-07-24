У Китаї звели хмарочос із водоспадом: вражаючі фото та відео будівлі

У китайському місті Гуйян з'явився незвичайний хмарочос. На одній із його стін створили видовищний 108-метровий водоспад із каскадом.

Будинок має назву Liebian Building і до своєї незвичної архітектири вже встиг привернути увагу багатьох людей, передає Metro.

Читайте також: Засніжена Аляска з висоти пташиного польоту: у National Geographic опублікували захопливе відео

Зазначається, що будівля спроектована компанією "Guizhou Ludiya Property Management".

Вода, що складає велетенський потік на фасаді будівлі, походить від переробленої водопровідної або дощової води. У нашому корпусі є чотириповерхове підземне сховище для зберігання води та водовідведення, з якої рідина перекачується та переробляється,

– розповів речник компанії.

За його словами, ціна за електроенергію для увімкненого водоспаду в годину становить 800 юанів (тобто, – 118 доларів США), тому його запускають лише з нагоди великих свят.



Захопливе видовище: водоспад на будівлі у Китаї

Під час таких днів водоспад вмикають ненадовго: в середньому – на 20 – 30 хвилин.



Вражаючий водоспад на хмарочосі у Китаї

Дивіться вражаюче відео із китайським хмарочосом: