18:28
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

У Китаї звели хмарочос із водоспадом: вражаючі фото та відео будівлі

617 Читать новость на русском
У Китаї побудували хмарочос із водоспадом на фасаді
У Китаї побудували хмарочос із водоспадом на фасаді / metro.co.uk

У китайському місті Гуйян з'явився незвичайний хмарочос. На одній із його стін створили видовищний 108-метровий водоспад із каскадом.

Будинок має назву Liebian Building і до своєї незвичної архітектири вже встиг привернути увагу багатьох людей, передає Metro.

Читайте також: Засніжена Аляска з висоти пташиного польоту: у National Geographic опублікували захопливе відео

Зазначається, що будівля спроектована компанією "Guizhou Ludiya Property Management".

Вода, що складає велетенський потік на фасаді будівлі, походить від переробленої водопровідної або дощової води. У нашому корпусі є чотириповерхове підземне сховище для зберігання води та водовідведення, з якої рідина перекачується та переробляється,
– розповів речник компанії.

За його словами, ціна за електроенергію для увімкненого водоспаду в годину становить 800 юанів (тобто, – 118 доларів США), тому його запускають лише з нагоди великих свят.

хмарочос водоспад Китай
Захопливе видовище: водоспад на будівлі у Китаї

Під час таких днів водоспад вмикають ненадовго: в середньому – на 20 – 30 хвилин.

хмарочос Китай водоспад
Вражаючий водоспад на хмарочосі у Китаї

Дивіться вражаюче відео із китайським хмарочосом:

 

Теги: Новини України LifeStyle Китай Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
сьогодні, 18:04 Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий
55
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 18:03 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
278
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
сьогодні, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна і санкції проти Росії
Блог Медіа 392
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 597
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сьогодні, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 891
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Штаби політсил, які попередньо проходять до Ради. Виборча ніч (Фото)
 29 жовтня 2012 , 22:00
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук