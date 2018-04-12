У Китаю запрацювало відділення банку, де працюють тільки роботи: фото

Китайський банк China Construction Bank відкрив у Шанхаї повністю роботизоване відділення, в якому клієнтів обслуговують роботи.

Про це пише tehnot.com.

У цьому відділенні можна виконати стандартні операції – відкрити рахунок, відправити переказ, обміняти валюту, інвестувати в золото або отримати послуги з управління активами.

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Робот зустрічає клієнтів вже при вході до відділення. Він обладнаний системою розпізнавання голосу, може відповісти на базові питання, а також сканує документи, щоб розпізнати зовнішність.

Щоправда, клієнти таки можуть поспілкуватися із живими людьми – у відділенні є кабінет для відеозв'язку з менеджерами-людьми.

Як пояснили у China Construction Bank, це допоможе підвищити привабливість банку в очах технічно підкованих клієнтів і скоротити витрати на персонал. Банк уже встановив 1600 "розумних" машин самообслуговування в 360 відділеннях.

Відділення банку, де працюють тільки роботи