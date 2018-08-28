У Києві 15-річна дівчина скоїла самогубство через нерозділене кохання: фото 18+

У Києві неповнолітня дівчина викинулась із 15 поверху багатоповерхівки через нерозділене кохання. Вона впала на бетонний дашок над входом у під'їзд, смерть наступила миттєво.

Про це інформує Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua".

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Моторошний інцидент у Києві на Алмаатинській: 15-річна дівчинка викинулась із 15 поверху, впала на дах під'їзду... Смерть наступила миттєво. Без варіантів,

– йдеться у дописі.

На знімку, опублікованому з місця інциденту, видно медиків, які обступили тіло дівчини на дашку.

"На місці швидка, їдуть поліція і слідчо-оперативна група. Сусіди кажуть, що вона вчинила самогубство через нерозділене кохання", – додають у спільноті.