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      У Києві 15-річна дівчина вчинила самогубство на очах у друзів: подробиці трагедії

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      Пожежна вежа у Виноградарі, з якої зістрибнула 15-річна дівчина
      Пожежна вежа у Виноградарі, з якої зістрибнула 15-річна дівчина / zeft.in.ua

      15-річна дівчинка вчинила самогубство на очах у однолітків у Києві. Трагедія трапилася ввечері 2 листопада на масиві Виноградар.

      Дівчина попрощалася з друзями та стрибнула із верхівки пожежної вежі ("каланчі"), розташованої у лісі цього району столиці, інформують у спільноті "Київ Оперативний".

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      Вчора о 20:45 на лінію 102 надійшов виклик про те, що 15-річна дівчина покінчила життя самогубством на пожежній вежі в лісі. По прибуттю, наряд поліції побачив 4 підлітків, які плакали та працівників медичної служби, які вже констатували смерть неповнолітньої,
      – йдеться у повідомленні.

      Відомо, що дівчина попрощалася зі своїми друзями та стрибнула із вежі. Товариші розповіли, що загибла мала "якість проблеми із коханням".

      Оперативники прибули на місце трагедії:

       

      Теги: Новини Києва Самогубство Діти і неповнолітні Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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