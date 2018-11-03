У Києві 15-річна дівчина вчинила самогубство на очах у друзів: подробиці трагедії

15-річна дівчинка вчинила самогубство на очах у однолітків у Києві. Трагедія трапилася ввечері 2 листопада на масиві Виноградар.

Дівчина попрощалася з друзями та стрибнула із верхівки пожежної вежі ("каланчі"), розташованої у лісі цього району столиці, інформують у спільноті "Київ Оперативний".

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Вчора о 20:45 на лінію 102 надійшов виклик про те, що 15-річна дівчина покінчила життя самогубством на пожежній вежі в лісі. По прибуттю, наряд поліції побачив 4 підлітків, які плакали та працівників медичної служби, які вже констатували смерть неповнолітньої,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що дівчина попрощалася зі своїми друзями та стрибнула із вежі. Товариші розповіли, що загибла мала "якість проблеми із коханням".

Оперативники прибули на місце трагедії: