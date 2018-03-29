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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

У Києві 16-річна дівчина збувала наркотики через "закладки"

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У Києві 16-річна дівчина збувала наркотики через
У Києві 16-річна дівчина збувала наркотики через "закладки" / фото прес-служби поліції

Вдома у неповнолітньої киянки вилучили екстазі, амфетамін, МДМА та марихуану. Фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Як розповів т.в.о начальника управління протидії наркозлочинності поліції Києва Валерій Філатов, після отримання оперативної інформації правоохоронці провели три оперативні закупки:

Під час санкціонованого обшуку слідчо-оперативна група управління поліції метрополітену у орендованій кімнаті на вулиці Велика Васильківська виявила амефтамін, МДМА, екстазі та марихуану на загальну суму за цінами "чорного" ринку понад 80 тисяч гривень,
– розповів Філатов

Неповнолітня знімала кімнату у центрі столиці та збувала наркотичні засоби і психотропні речовини шляхом так званих "закладок" наркотиків по всьому місту. Дівчині загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: Новини Києва Наркотики
Джерело: 24 Канал
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