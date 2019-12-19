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      У Києві температурний рекорд: найтепліший день за 139 років

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      У Києві новий температурний рекорд / ua.wallpapers-fenix.eu

      У Києві вперше за 139 років температура повітря перевищила +15 градусів тепла. Рекорд зафіксували 18 грудня.

      У Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського повідомили, що 18 грудня після полудня у столиці температура повітря піднялася до +15,2 градуса тепла, це на +3,7 градуса вище за попередній температурний рекорд цього дня у 1989 році.

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      Зауважимо, що це найвища температура повітря за грудень у Києві за 139 років спостережень.

      Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 18 грудня досягла +8,2 градусів, що на +2,4 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року.

      За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня,
      – додали в обсерваторії.

      Окрім того, ніч на 19 грудня виявилася найтеплішою з 1881 року.

      Температура повітря не опустилася нижче +5,8 градуса тепла, що на +3 градуса вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років.

      Зверніть увагу! Вчені з'ясували, що у 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода Новини Києва
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