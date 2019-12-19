У Києві температурний рекорд: найтепліший день за 139 років
У Києві вперше за 139 років температура повітря перевищила +15 градусів тепла. Рекорд зафіксували 18 грудня.
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського повідомили, що 18 грудня після полудня у столиці температура повітря піднялася до +15,2 градуса тепла, це на +3,7 градуса вище за попередній температурний рекорд цього дня у 1989 році.
Читайте також: Прогноз погоди на 20 грудня: в Україні трохи похолодає
Зауважимо, що це найвища температура повітря за грудень у Києві за 139 років спостережень.
Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 18 грудня досягла +8,2 градусів, що на +2,4 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року.
За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня,
– додали в обсерваторії.
Окрім того, ніч на 19 грудня виявилася найтеплішою з 1881 року.
Температура повітря не опустилася нижче +5,8 градуса тепла, що на +3 градуса вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років.
Зверніть увагу! Вчені з'ясували, що у 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла.