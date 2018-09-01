У Києві 1 вересня трагічно загинув першокурсник: подробиці трагедії

1 вересня у Солом'янському районі Києва в студмістечку НТУУ "КПІ" імені Сікорського виявили труп чоловіка. Як виявилось, це – студент-першокурсник цього вишу.

Відео з місця подій оприлюднили у Facebook-спільноті "Інформатор Київ".

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Відомо, що тіло хлопця знайшли близько 5:00 на даху прибудови у гуртожитку №19. Як розповіли студенти, які живуть у гуртожитку, загиблий вступив на 1 курс хіміко-технологічного факультету, а 31 серпня студенти КПІ відзначали День Першокурсника.

Спочатку з'явилась інформація про те, що студент – найімовірніше, іноземець, проте у поліції це спростували.

О 7 ранку у чергову частину Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від свідка про падіння хлопця на вулиці Борщагівській. На місце події для встановлення всіх обставин виїжджала слідчо-оперативна група. Відомо, що загиблий – уродженець Донецької області, 2000 року народження, студент першого курсу,

– зазначають правоохоронці.

За їхніми словами, свідок, який вигулював собаку заявив, що бачив, як хлопець зірвався із третього поверху. Імовірно, у такий спосіб він намагався потрапити у кімнату гуртожитку.

За фактом загибелі хлопця розпочато кримінальне провадження з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок.

Відео з місця, де трапився інцидент: