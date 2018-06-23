11:43
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
15°C 12°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва

У Києві 24 червня обмежать рух метро

1307 Читать новость на русском
Закритими на вхід для пасажирів можуть бути станції "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту"
Закритими на вхід для пасажирів можуть бути станції "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту" / bagnet.org

24 червня у Києві збираються ввести обмеження щодо руху метро. Так, через масові заходи у столиці закритими на вхід для пасажирів можуть бути станції "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту".

Про це інформують на офіційній сторінці Київського метрополітену у Twitter.

Читайте також: У Києві поблизу метро згоріли десятки торгових кіосків: фото

Увага! Можливі зміни у роботі підземки! 24 червня 2018 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту" Перепрошуємо за можливі незручності!
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що 24 червня у столиці проходитимуть святкування Дня молоді. Зокрема в парку імені Тараса Шевченка відбудеться фестиваль "Youthday". На заході будуть присутні міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр юстиції України Павло Петренко. Ввечері у Києві запланований святковий концерт, у якому візьмуть участь популярні серед молоді гурти.

 

Теги: Новини Києва метро
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
890
"Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
сьогодні, 08:38 "Я никуда отсюда не уеду": почему Луганск не хотят покидать
Ольга Черненко 3954
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 477
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 червня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 3403
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук