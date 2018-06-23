У Києві 24 червня обмежать рух метро

24 червня у Києві збираються ввести обмеження щодо руху метро. Так, через масові заходи у столиці закритими на вхід для пасажирів можуть бути станції "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту".

Про це інформують на офіційній сторінці Київського метрополітену у Twitter.

Читайте також: У Києві поблизу метро згоріли десятки торгових кіосків: фото

Увага! Можливі зміни у роботі підземки! 24 червня 2018 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту" Перепрошуємо за можливі незручності!

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що 24 червня у столиці проходитимуть святкування Дня молоді. Зокрема в парку імені Тараса Шевченка відбудеться фестиваль "Youthday". На заході будуть присутні міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр юстиції України Павло Петренко. Ввечері у Києві запланований святковий концерт, у якому візьмуть участь популярні серед молоді гурти.