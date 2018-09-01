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У Києві 2 вересня обмежать рух через велозмагання: які дороги перекриють

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"Київська сотка 2014"
"Київська сотка 2014" / athletic-events.com

2 вересня у Києві обмежать рух на деяких вулицях у зв'язку з проведенням велозмагання "Київська сотка".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Змагання триватиме з 9 ранку до 17 вечора. Рух буде обмежений на вулиці Хрещатик з 00:00 до 12:30 для монтажу та демонтажу сценічних конструкцій (від Алеї Героїв Небесної Сотні до площі Бессарабсько), а також з 9 ранку до 16 вечора за маршрутом велогонки.

Маршрут велогонки:

вул. Хрещатик (старт) – площа Бессарабська – вул. Басейна – бульвар Лесі Українки (до Печерського мосту) – бульвар Дружби народів (у напрямку мосту Патона) – Наддніпрянське шосе – Столичне шосе – Дніпровське шосе (траса Н 01) – Автошлях Т 1006 – с. Підгірці (вул. Боровкова, вул. Лугова, вул. Гагаріна, вул. Васильківська) – Автошлях Т 101603 – с. Великі Дмитровичі (вул. Київська) – с. Старі Безрадичі (вул. Київська, вул. Першотравнева) – с. Тарасівка (вул. Пушкіна) – м. Обухів (вул. Каштанова, вул. Лукавиця, вул. Польок) – Автошлях Р 19 – с. Шевченкове – с. Копачів – с. Застугна (вул. Вишнева) – с. Велика Бугаївка (вул. Шевченка) – Автошлях С 100717 – с. Рославичі (вул. Жовтнева, вул. Леніна, вул. Кірова) – с. Круглик (вул. Круглицька) – с. Хотів (вул. Шевченка, вул. Промислова) – с. Віта‑Поштова (вул. Садова) – смт Чабани (вул. Кірова, вул. Машинобудівників) – Автошлях Е 95 (у напрямку Києва) – Київ (проспект Академіка Глушкова) (від смт Чабани) – проспект Академіка Глушкова, 13-Б (біля станції метро "Теремки", ТРЦ "Магелан") (фініш).

Що таке "Київська Сотка"? Це аматорські змагання для всіх охочих від 18 років на велосипедах будь-якого типу на дистанції 100 км.

Теги: Новини України Новини Києва велоспорт
Джерело: 24 Канал
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