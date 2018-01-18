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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

У Києві облаштували лавку з продажем ковбаси просто у стінах лікарні: фотофакт

14:49, сьогодні 2356
У Києві облаштували лавку з продажем ковбаси просто у стінах лікарні
У Києві облаштували лавку з продажем ковбаси просто у стінах лікарні

У одній зі київських поліклінік на Дорогожичах встановили лавку, де торгують продуктами харчування, зокрема ковбасою та сиром.

Про це у Facebook написала киянка Ольга Ситник.

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Вона також оприлюднила промовисте фото прилавка, який розташувався на першому поверсі медзакладу.

"Дорогожичі, поліклініка, перший поверх... І схоже, нікого нічого не бентежить", — прокоментувала фото користувачка.

В коментарях інші користувачі повідомляють, що подібну картину можна побачити й в інших медзакладах, зокрема, в лікарні "Охматдит". Торгують там не лише продуктами, а ще й взуттям.

Пізніше у соцмережах повідомили, що лавку таки прибрали.

В київській лікарні торгували ковбасою

В київській лікарні торгували ковбасою

Теги: Новини України Новини Києва Лікування Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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