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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      У Києві агресивні молодики рознесли піцерію: фото

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      На Лівому березі Києва 10 агресивних молодиків влаштували масову бійку в піцерії / "Київ оперативний"

      У Києві на лівобережних Позняках у піцерії MisterCat сталася масова бійка. Зокрема, агресивні молодики рознесли дверцята закладу.

      Як пише ресурс "Київ оперативний", близько опівночі 10 молодиків зайшли до піцерії.

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      Спершу вони почали конфліктувати з відвідувачами, а потім переключилися на персонал. У результаті зав’язалася масова бійка.

      Але і цим все не завершилося – опісля молодики автомобілем рознесли вхідні дверцята закладу.

      Чи прибули на місце правоохоронці, невідомо. Також немає інформації про потерпілих.

      До слова, на початку листопада в Києві на вулиці Польовій чоловіки у формі та в масках захопили гуртожиток і вигнали людей. Перед цим вони влаштували сутички з мешканцями будинку. Останні кажуть, що зловмисники просто вдерлися до їхнього будинку та заблокували вхід. У результаті правохоронці затримали 11 осіб. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Сутички Кримінальні новини
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