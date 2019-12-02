У Києві агресивні молодики рознесли піцерію: фото
У Києві на лівобережних Позняках у піцерії MisterCat сталася масова бійка. Зокрема, агресивні молодики рознесли дверцята закладу.
Як пише ресурс "Київ оперативний", близько опівночі 10 молодиків зайшли до піцерії.
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Спершу вони почали конфліктувати з відвідувачами, а потім переключилися на персонал. У результаті зав’язалася масова бійка.
Але і цим все не завершилося – опісля молодики автомобілем рознесли вхідні дверцята закладу.
Чи прибули на місце правоохоронці, невідомо. Також немає інформації про потерпілих.
До слова, на початку листопада в Києві на вулиці Польовій чоловіки у формі та в масках захопили гуртожиток і вигнали людей. Перед цим вони влаштували сутички з мешканцями будинку. Останні кажуть, що зловмисники просто вдерлися до їхнього будинку та заблокували вхід. У результаті правохоронці затримали 11 осіб.
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