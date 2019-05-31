У Києві активісти пікетують проти судді, який причетний до корупційних схем: деталі

У столиці Вищу кваліфікаціну комісію суддів пікетували активісти "Всеукраїнської народної ради протидії корупції". Люди вимагали недопустити до переатестиції голову Київського районного суду міста Одеси Сергія Чванкіна.

Суддю звинуваюють у прийнятті не правомірних рішень, причетності до корупційних схем, а також у підкупі членів кваліфікаційної комісії для проходження повторної переатестації.

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"З учорашнього дня надійшла інформація, що він (Сергій Чванкін, – 24 канал) дав члену комісії певну суму грошей, щоб все вирішилось на його користь, щоб надалі працювати суддею. Ми цього перевертня у мантії хочемо не лише дискваліфікувати, а й притянути до юридичної відповідальності", – наголосив голова ГО "Всеукраїнська народна рада протидії корупції" Анатолій Буднік.



Суддя Сергій Чванкін

Активісти запевняють, що в них є докази, які свідчать про недоброчесність одеського судді. І вимагають розслідувати їх у відповідних актикорупційних органах.

У Вищу кваліфіцікаційну комісію неодноразово подавалися документи, витяги та інформація, які підтверджують правоту громадськості, а також дають законні підстави визнати даного суддю недоброчесним. Бо він використовує власну посаду з метою прикриття, також є питання до його статків та житла,

– сказав юрист Руслан Ткач.

Активісти заявляють, що у Сергія Чванкіна задекларовний будинок на 160 тисяч, але насправді ринкова вартість його – мільйон гривень.

Днями громадські діячі звернулися до керівництва країни і надали факти, на їхній погляд, протиправних дій голови Киїського районного суді міста Одеси. Якщо ж влада не втрутиться, пообіцяли організувати пікети під Адміністрацією Президента.