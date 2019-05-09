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      У Києві активісти провели акцію "Безсмертний Грут": фото та відео

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      Акція "Безсмертний Грут"
      Акція "Безсмертний Грут" / 24 канал

      У центрі Києва влаштували акцію "Безсмертний Грут", яка відбувалася на противагу маршу "Безсмертного полку" до Дня перемоги. Акцію організувало об’єднання "Демократична сокира".

      Учасники акції вигукували традиційні гасла "Слава Україні! Героям слава!", а також "Слава Таносу! Смерть ворогам!", "Месники з народом!", "Свободу Вінтерфелу!", "Північ наступає". Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Читайте також: "Безсмертний полк" у Києві потролили портретами Саші Грей, Рейгана і Яроша

      Подію відвідало понад 100-150 людей. Вони тримали в руках зображення героїв фільмів Marvel, які були стилізовані під ветеранські фото.

      Акція
      Учасниця акції "Безсмертний Грут"

      "Я прийшла сюди висловити своє невдоволення тим, що в Україні проходить пропагандистська, російськоорієнтована акція "Безсмертний полк". Вона до вшанування пам'яті героїв України, які померли за захист української землі під час Другої світової війни, не має жодного стосунку. Ми сьогодні не маємо танцювати і святкувати, бо війна – це смерть", — пояснила учасниця акції "Безсмертний Грут".

      Дивіться відео кореспондента 24 каналу:

      Дивіться фото з акції "Безсмертний Грут":

      Що таке "Безсмертний полк"?Російська громадська організація, мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Вона почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались та відбуваються і в Києві.

      Загалом "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Вона спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

      blog_ava
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      Теги: День Перемоги 9 травня Новини України Новини політики Новини Києва
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