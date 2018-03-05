У Києві активісти вийшли на мітинг у костюмах "темних конячок": відео

У центрі Києва громадські активісти та борці з корупцією зібралися на мітинг перед початком з'їзду суддів України.

Про це інформує кореспондент 24 Каналу Оксана Тропотяга у прямому ефірі.

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Дійстов відбулося у понеділок, 5 березня, під стінами Жовтневого палацу (Алея Героїв Небесної сотні, 1) о 9:30. Рух "Чесно" спільно з Реанімаційним Пакетом Реформ, Центром протидії корупції, Автомайданом та Фундацією DEJURE продемонстрували "темних конячок" серед кандидатів, серед яких З’їзд суддів має обрати представників у ключові органи судового врядування.

Громадські активісти закликають не допустити того, щоб до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та до Вищої ради правосуддя пройшли судді з сумнівним минулим. Адже самі ці органи чинитимуть правосуддя від імені України.



У Києві активісти вийшли на мітинг у костюмах "темних конячок"



У Києві активісти вийшли на мітинг у костюмах "темних конячок"

Активісти проведуть прес-брифінг перед початком З’їзду суддів, під час якого делегати будуть обирати 4 нових члени Вищої ради правосуддя та 1 члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Участь у брифінгу візьмуть:

Тарас Шевченко – директор Центру демократії та верховенства права;

Віталій Шабунін – голова правління Центру протидії корупції;

Роман Маселко – юрист ВГО "Автомайдан";

Михайло Жернаков – директор Фундації DEJURE.

Половина кандидатів, які подалися до Вищої ради правосуддя, та 6 з 8 кандидатів, які подаються у Вищу кваліфікаційну комісію суддів, мають сумнівну репутацію. Серед них є судді, які виносили рішення по Євромайдану, а також ті, які відпускали потім суддів, які виносили такі рішення та забороняли проводити акції протесту.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя залишила на посаді у Дніпровському районному суді Києва його голову – Нелю Ластовку, яка виносила рішення по автомайданівцях. Тут судив скандальний суддя-баночник Микола Чаус. А тепер у цьому суді розглядається справа голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.