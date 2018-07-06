У Києві активісти з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza" через російські магазини: фото і відео

6 липня у Києві члени ВГО "Сокіл" з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

Про це йдеться на сторінці ВГО "Сокіл" у Києві у Facebook.

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Активісти розклеїли листівки зі словами "Геть російський бізнес з України", окрім того, на фасаді ТЦ залишили написи "Не купуй російське!", " Смерть окупантам", "Слава захисникам", "Стоп Путін!".

За інформацією організації, акцію провели через те, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу Путіна, Аркадію Ротенбергу".

Російські торгові мережі "Carlo Pazolini", "Gloria Jeans", "Спортмастеp" досі заробляють кошти на території Української держави. Також, мережі відомих ресторанів "Євразія" та "Якіторія", що належать російським олігархам, сприяють виведенню коштів українців до гаманця агресора

– йдеться в повідомленні.



ВГО "Сокіл" пікетує ТЦ "Ocean Plaza"/ Антон Голобородько