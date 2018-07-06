У Києві активісти з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza" через російські магазини: фото і відео
6 липня у Києві члени ВГО "Сокіл" з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.
Про це йдеться на сторінці ВГО "Сокіл" у Києві у Facebook.
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Активісти розклеїли листівки зі словами "Геть російський бізнес з України", окрім того, на фасаді ТЦ залишили написи "Не купуй російське!", " Смерть окупантам", "Слава захисникам", "Стоп Путін!".
За інформацією організації, акцію провели через те, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу Путіна, Аркадію Ротенбергу".
ВГО "Сокіл" пікетує ТЦ "Ocean Plaza"/ Антон Голобородько
Джерело: 24 канал
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