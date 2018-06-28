У Києві активісти заблокували дорогу: протестують проти вирубки дерев у парку
У Києві кілька десятків людей перекрили вулицю Полярну в знак протесту проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка в Подільському районі столиці.
Про це інформує "Громадське".
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Зазначається, що акція протесту місцевих жителів переросла у блокування однієї із вулиць.
Люди перекрили вулицю Полярну, яка розташована поблизу парку.
Як повідомляють у ЗМІ, ввечері 28 червня мешканці Києва вийшли на акцію протесту проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка, на місці події зібрались близько трьох десятків місцевих жителів.
Вони зайшли на територію будівництва, але поліція не допустила проникнення на приватну територію.
У повідомленні Facebook-спільноти "Врятуй від вирубки парк Крістерова Гірка" зазначають, що на місці акції перебувають також правоохоронці та декілька автомобілів поліції.
Відомо, що станом на 22:30 учасники акції розблокували вулицю.
Що таке Крістерова гірка? Це історична місцевість, пам’ятка природи та однойменний парк, що знаходиться у Подільському районі Києва. Місцевість розташована на території між вулицями Вишгородською, Западинською, Червонопільською, Вітряні Гори та Осиповського. Також відома як хутір Крістера.