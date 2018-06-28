У Києві активісти заблокували дорогу: протестують проти вирубки дерев у парку

У Києві кілька десятків людей перекрили вулицю Полярну в знак протесту проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка в Подільському районі столиці.

Про це інформує "Громадське".

Читайте також: Члени С14 знесли паркан у Конча-Заспі: на місце прибула поліція (фото)

Зазначається, що акція протесту місцевих жителів переросла у блокування однієї із вулиць.

Люди перекрили вулицю Полярну, яка розташована поблизу парку.

Мешканці Києва перекрили вулицю Полярну на знак протесту проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка на Подолі pic.twitter.com/cIcWMHg3xI — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 червня 2018 р.

Як повідомляють у ЗМІ, ввечері 28 червня мешканці Києва вийшли на акцію протесту проти вирубки дерев у парку Крістерова гірка, на місці події зібрались близько трьох десятків місцевих жителів.

Вони зайшли на територію будівництва, але поліція не допустила проникнення на приватну територію.

У повідомленні Facebook-спільноти "Врятуй від вирубки парк Крістерова Гірка" зазначають, що на місці акції перебувають також правоохоронці та декілька автомобілів поліції.

Відомо, що станом на 22:30 учасники акції розблокували вулицю.

Що таке Крістерова гірка? Це історична місцевість, пам’ятка природи та однойменний парк, що знаходиться у Подільському районі Києва. Місцевість розташована на території між вулицями Вишгородською, Западинською, Червонопільською, Вітряні Гори та Осиповського. Також відома як хутір Крістера.