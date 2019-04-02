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      У Києві археологи знайшли давню вулицю: фото з місця розкопок

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      У Києві знайшли давню вулицю, датовану 17 – 19 століттям
      У Києві знайшли давню вулицю, датовану 17 – 19 століттям / КМДА

      У столиці археологи розкопали давню вулицю. Її датують 17 – 18 століттям, хоча серед речей, які там знаходять, – предмети часів Київської Русі.

      Унікальна історична знахідка була розкопана археологами на вулиці Щекавичній під час охоронно-рятівних досліджень експедиції Інституту археології НАН України, передають у КМДА.

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      На Подолі знайшли вулицю та поховання 17 – 18 століття, серед археологічних матеріалів – давньоруські хрести-енколпіони, свинцеві князівські печатки, мідна бляшка з зображенням Богородиці тощо. Зафіксовано культурні нашарування, вулиця та поховання 12 – 18 століття, виявлено шари давньоруської доби. Це реально круто! Це – наша історія, це – ми з вами,
      – написав на своїй Facebook-сторінці директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

      Розкопки на Щекавичній ведуть від червня 2018 року. В обстежених горизонтах переважно представлені культурні нашарування і археологічні об’єкти 19 століття. Вони утворилися після пожежі 1811 року та повного перепланування вуличної системи Києво-Подолу.


      Знахідки із давньої вулиці Києва, розкопаної археологами

      "Велика кількість монет та товарних пломб 19 століття є характерною для припортової зони, у якій розташована досліджувана ділянка. Проте зафіксовано залишки близько десятка невеликих підвалів-комор, господарських та гідротехнічних споруд. Фіксувалися також культурні нашарування, вулиця та поховання 17 – 18 століття, виявлено також шари давньоруської доби 12 – 13 століття", – розповів керівник експедиції Всеволод Івакін.


      Давні артефакти

      Археолог додав, що роботи на цій ділянці продовжуються, а всі знахідки обробляють і реставрують. Знайдені артефакти через деякий час передадуть до державних музейних фондів України.

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      Теги: Новини Києва Історія КМДА
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