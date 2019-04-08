У Києві археологи знайшли цінні речі часів Київської Русі: фото та відео

На перетині вулиць Щекавицької та Набережно-Хрещатицької у столиці за парканом росте житловий комплекс. Нові мешканці старого Києва зі своїх вікон милуватимуться горою Щекавиця та водами Дніпра. Та 200, 500 чи 800 років тому кияни відвели Подолу інше призначення – це доводять археологічні розкопки.

На будівельний майданчик, де росте новий житловий комплекс, журналістам зайти не дозволили, проте впустили археологів.

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Під двометровим шаром ґрунту експедиція відкопала вулицю, якою ходили кияни 300-400 років тому.

Ми прослідкували дві лінії парканів 18 століття, між якими була незабудована частина, піщана, з залишками від колій. Це – сліди на піску, які залишають колеса возу,

– розповів керівник відділу археології Інституту археології НАНУ Всеволод Івакін.

Вулиця проходила від гори Щекавиця, на якій жили князі, і вниз до річки. А вже там, з часів Київської Русі і аж до 20 століття, люди будували лише склади.



Експедиція відкопала вулицю 18 століття

До побудови Київської ГЕС Дніпро часто виходив із берегів, перетворюючи Поділ на Венецію.

Тому, як показали розкопки, прості кияни будували оселі лише в підніжжі київських пагорбів. Проте прибережжя теж приховує скарби.



У столиці археологи знайшли цінні речі часів Київської Русі

У ґрунті вулиці археологи знайшли цінності з 12 по 19 століття. Зокрема фрагменти трьох хрестів-енколпіонів, які носили на грудях у часи Київської русі. І навіть хрест-мощовик – такі носили лише священнослужителі.

Фінансове положення киян цілком можна було визначити за зовнішнім виглядом хрестиків – від ювелірних до зовсім простеньких. Що означає, що хрестики навіть 800 років тому люди носили не лише, як символ віри.



Одна зі знахідок археологів

На розкопках археологи знайшли чимало фрагментів керамічного посуду. Але до музеїв потраплять також три свинцеві князівські печатки, мідна бляшка із зображенням Богородиці, футляр для шаблі 19 століття.

А ще велика кількість монет та товарних пломб, що характерно для припортової зони, якою і був Поділ у давнину.



Цінні артефакти потраплять до музеїв

За словами археологів, знахідок могли б знайти ще більше. Проте ґрунтові води у цій місцевості не дозволяють проводити розкопки нижче двох з половиною метрів.

Інша біда, що далеко не всі будівельні компанії, економлячи гроші, дотримуються законодавства: згідно з ним потрібно проводити археологічні дослідження у таких історичних ареалах, як київський Поділ.