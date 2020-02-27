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      У Києві Audi після зіткнення протаранив зупинку, є постраждалі: фото та відео

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      У Києві Audi після зіткнення з Ford влетів у зупинку: постраждали три жінки / Інформатор

      В Бортничах у Києві зіткнулися автомобілі Audi і Ford, в ДТП постраждали 3 людей. Після аварії Audi влетів у зупинку громадського транспорту.

      ДТП трапилася увечері 25 лютого, повідомляє "Інформатор". Так, автомобіль Audi повертав ліворуч з вулиці Промислової на Переяславську.

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       Свідки розповідають, що у цей час на великій швидкості їхав автомобіль Ford. Його водій не встиг зреагувати на перехресті і влетів у Audi.

      ДТП у Києві
      ДТП у Бортничах/ Джерело: informator.ua

      Від удару Audi розвернуло. Авто після зіткнення врізалось просто в автобусну зупинку, на якій в той момент не було людей. В результаті ДТП постраждали три жінки з салону Audi. Їх з різними травмами доставили в найближчу лікарню.

      ДТП у Києві

      За словами патрульних, водії не перебували у стані алкогольного сп’яніння.

       

      Наслідки нічної ДТП у Києві/ Джерело: informator.ua

      Дивіться відео про наслідки ДТП

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Постраждалі Новини Києва Аварії та ДТП Новини України Новини політики
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