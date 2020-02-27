У Києві Audi після зіткнення протаранив зупинку, є постраждалі: фото та відео

В Бортничах у Києві зіткнулися автомобілі Audi і Ford, в ДТП постраждали 3 людей. Після аварії Audi влетів у зупинку громадського транспорту.

ДТП трапилася увечері 25 лютого, повідомляє "Інформатор". Так, автомобіль Audi повертав ліворуч з вулиці Промислової на Переяславську.

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Свідки розповідають, що у цей час на великій швидкості їхав автомобіль Ford. Його водій не встиг зреагувати на перехресті і влетів у Audi.



ДТП у Бортничах/ Джерело: informator.ua

Від удару Audi розвернуло. Авто після зіткнення врізалось просто в автобусну зупинку, на якій в той момент не було людей. В результаті ДТП постраждали три жінки з салону Audi. Їх з різними травмами доставили в найближчу лікарню.

За словами патрульних, водії не перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Наслідки нічної ДТП у Києві/ Джерело: informator.ua

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