У Києві Audi залетіло під КамАЗ: є потерпілі – відео
Поблизу Караваєвих Дач у Києві трапилася ДТП. Автомобіль Audi залетів під "КамАЗ". Внаслідок аварії постраждали люди, наразі невідомо про їхній стан.
Про ДТП у столиці повідомили у твіттері "Києва Оперативного".
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Напроти Караваєвих Дач, у напрямку Шулявки, Audi залетіло під "КамАЗ",
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що внаслідок аварії постраждали люди. На місці працюють лікарі. Наразі невідомо про стан постраждалих. Через ДТП рух на дорозі заблокований.
Аварія напроти Караваєвих Дач у Києві: дивіться відео
Поблизу Караваєвих Дач у Києві ДТП / Google Maps
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