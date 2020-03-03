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      У Києві Audi залетіло під КамАЗ: є потерпілі – відео

      - Читать новость на русском
      Аварія у Києві / Скірншот з відео "Києва Оперативного"

      Поблизу Караваєвих Дач у Києві трапилася ДТП. Автомобіль Audi залетів під "КамАЗ". Внаслідок аварії постраждали люди, наразі невідомо про їхній стан.

      Про ДТП у столиці повідомили у твіттері "Києва Оперативного".

      Зверніть увагу: У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу: відео

      Напроти Караваєвих Дач, у напрямку Шулявки, Audi залетіло під "КамАЗ",
      – йдеться в повідомленні.

      Відомо, що внаслідок аварії постраждали люди. На місці працюють лікарі. Наразі невідомо про стан постраждалих. Через ДТП рух на дорозі заблокований.

      Аварія напроти Караваєвих Дач у Києві: дивіться відео

      Поблизу Караваєвих Дач у Києві ДТП / Google Maps

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Аварії та ДТП
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