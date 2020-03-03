У Києві Audi залетіло під КамАЗ: є потерпілі – відео

Поблизу Караваєвих Дач у Києві трапилася ДТП. Автомобіль Audi залетів під "КамАЗ". Внаслідок аварії постраждали люди, наразі невідомо про їхній стан.

Про ДТП у столиці повідомили у твіттері "Києва Оперативного".

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Напроти Караваєвих Дач, у напрямку Шулявки, Audi залетіло під "КамАЗ",

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок аварії постраждали люди. На місці працюють лікарі. Наразі невідомо про стан постраждалих. Через ДТП рух на дорозі заблокований.

Аварія напроти Караваєвих Дач у Києві: дивіться відео

Поблизу Караваєвих Дач у Києві ДТП / Google Maps