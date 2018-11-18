У Києві авто на швидкості влетіло в стінку підземного переходу, водій загинув: фото
У Святошинському районі міста Києва на проспекті Перемоги сталась ДТП, в результаті якої загинула людина. Автомобіль їхав на такій швидкості, що зніс опору дорожнього знака.
Про це повідомляють "Вартові Еспресо" у Facebook.
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Так, водій автомобіля Kia Ceed не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Швидкість була такою, що автівка спочатку знесла опору дорожнього знака та ледь не врізалась у підземний перехід.
У Києві сталася смертельна ДТП/ Джерело: kiev.informator.ua
Авто їхало на великій швидкості/ Джерело: kiev.informator.ua
Автомобіль ледь не влетів у підземний перехід/ Джерело: kiev.informator.ua
Авто врізалось у стінку підземки/ Джерело: kiev.informator.ua
Водій авто загинув/ Джерело: kiev.informator.ua
Автомобіль зупинився лише після зіткнення зі стінкою підземки. Водія затисло у понівеченому автомобілі – чоловік загинув.
На місці ДТП працювала поліція, рятувальники та працівники швидкої допомоги. Причину ДТП з'ясовують правоохоронці.