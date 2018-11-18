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      У Києві авто на швидкості влетіло в стінку підземного переходу, водій загинув: фото

      720 Читать новость на русском
      У Києві сталась смертельна ДТП , водій загинув
      У Києві сталась смертельна ДТП , водій загинув / Інформатор Київ

      У Святошинському районі міста Києва на проспекті Перемоги сталась ДТП, в результаті якої загинула людина. Автомобіль їхав на такій швидкості, що зніс опору дорожнього знака.

      Про це повідомляють "Вартові Еспресо" у Facebook.

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      Так, водій автомобіля Kia Ceed не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Швидкість була такою, що автівка спочатку знесла опору дорожнього знака та ледь не врізалась у підземний перехід.

      Київ ДТП
      У Києві сталася смертельна ДТП/ Джерело: kiev.informator.ua 

      Київ ДТП
      Авто їхало на великій швидкості/       Джерело: kiev.informator.ua

      Київ ДТП
      Автомобіль ледь не влетів у підземний перехід/ Джерело: kiev.informator.ua

      Київ ДТП
      Авто врізалось у стінку підземки/ Джерело: kiev.informator.ua

      Київ ДТП
      Водій авто загинув/ Джерело: kiev.informator.ua 

      Автомобіль зупинився лише після зіткнення зі стінкою підземки. Водія затисло у понівеченому автомобілі – чоловік загинув.

      На місці ДТП працювала поліція, рятувальники та працівники швидкої допомоги. Причину ДТП з'ясовують правоохоронці.

       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
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