У Києві авто на швидкості влетіло в стінку підземного переходу, водій загинув: фото

У Святошинському районі міста Києва на проспекті Перемоги сталась ДТП, в результаті якої загинула людина. Автомобіль їхав на такій швидкості, що зніс опору дорожнього знака.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо" у Facebook.

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Так, водій автомобіля Kia Ceed не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Швидкість була такою, що автівка спочатку знесла опору дорожнього знака та ледь не врізалась у підземний перехід.



У Києві сталася смертельна ДТП/ Джерело: kiev.informator.ua



Авто їхало на великій швидкості/ Джерело: kiev.informator.ua



Автомобіль ледь не влетів у підземний перехід/ Джерело: kiev.informator.ua



Авто врізалось у стінку підземки/ Джерело: kiev.informator.ua



Водій авто загинув/ Джерело: kiev.informator.ua

Автомобіль зупинився лише після зіткнення зі стінкою підземки. Водія затисло у понівеченому автомобілі – чоловік загинув.



На місці ДТП працювала поліція, рятувальники та працівники швидкої допомоги. Причину ДТП з'ясовують правоохоронці.