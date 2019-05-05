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      У Києві авто протаранило припарковані машини та загорілось: фото, відео

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      У Києві на Позняках авто згоріло внаслідок зіткнення з іншими машинами: щонайменше одну людину госпіталізували
      У Києві на Позняках авто згоріло внаслідок зіткнення з іншими машинами: щонайменше одну людину госпіталізували / "Інформатор"

      У Дарницькому районі Києва на вулиці Лариси Руденко автомобіль Chery Amulet врізався у припарковані машини. У результаті щонайменше одна людина потрапила до лікарні. Інцидент трапився уранці 5 травня.

      Як пише видання "Інформатор", причиною аварії стале те, що водій Chery не впорався з керуванням. Також попередньо було встановлено, що він рухався вулицею зі значним перевищенням швидкості.

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      У результаті зіткнення Chery Amulet загорівся. Крім того, вогонь згодом перекинувся на Mitsubishi, що стояв поруч. Внаслідок ДТП, окрім вищезазначених машин, ще постраждали Chevrolet і Jeep – останній зрушив з місця вперед на метр-півтора.

      Видання пише, що у салоні Chery перебували дві людини – усі вони отримали синці та забої. Натомість, за інформацією, "Вартових Еспресо", окрім водія, в машині були ще дві дівчини: одну доправили до лікарні з різними травмами, а друга, як і водій, від госпіталізації відмовилась.

      На столичних Позняках авто врізалось у припарковані машини та згоріло: фото 

      Зі слів чоловіка, через утому він заснув за кермом. Щоправда, свідки відзначають його дивну поведінку, однак це можна пояснити шоковим станом. Тим не менше, правоохоронці перевірять водія Chery на стан наркотичного сп’яніння.

      На місці події працювали три карети швидкої допомоги, дві пожежні машини та екіпаж поліції. Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.

      Відео з місця ДТП на Позянках у Києві 

      Подібний інцидент у Києві також трапився 1 травня. Тоді п'яний водій Mercedes, повертаючись з клубу, протаранив паркан автостоянки та розтрощив кілька авто. У результаті чоловік отримав травму голови, однак своєї причетності до ДТП не визнав.

      які ще резонасні дтп траплялися нещодавно в україні:

      До слова, упродовж шести святкових днів, з 26 квітня по 1 травня, на дорогах України сталося понад 3,5 тисячі ДТП, а майже 300 аварій були з потерпілими. Внаслідок інцидентів загинули 55 людей і ще понад 200 осіб зазнали поранень. 2,3 тисячі водіїв керували авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Києва Пожежа
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